Finanzpolizei holte sich im ersten Halbjahr 2022 elf Millionen Euro

Die Fahnder haben im ersten Halbjahr 64 Fälle aufgedeckt. © BilderBox

Wien – Die Steuerfahndung im Amt für Betrugsbekämpfung hat im ersten Halbjahr 64 Fälle abgeschlossen und damit für ein Mehrergebnis von rund 11 Mio. Euro gesorgt. Den Steuerhinterziehern drohen zusätzlich zu diesen Steuernachzahlungen auch gerichtliche Geldstrafen von in Summe rund 22 Mio. Euro, berichtet das Finanzministerium in einer Aussendung. Insgesamt schlossen die zwölf Fahndungsteams der Steuerfahndung 64 Ermittlungsfälle sowie sieben finanzstrafrechtliche Betriebsprüfungen im ersten Halbjahr 2022 ab. In 24 laufenden Ermittlungsfällen wurden zudem zahlreiche Zwangsmaßnahmen gesetzt, u. a. wurden 135 Hausdurchsuchungen mit insgesamt 842 Einsatzkräften durchgeführt, 140 Konten geöffnet sowie zwei Festnahmen vollzogen.

Unter anderem konnte im Februar ein großer Umsatzsteuerbetrug in Zusammenhang mit einem Kfz-Handel aufgedeckt werden. Die drei Tatverdächtigen – ein österreichischer und ein italienischer Kfz-Händler sowie ein österreichischer Steuerberater – werden beschuldigt, in Deutschland hochpreisige Luxusautos mit Vorsteuerabzug eingekauft zu haben, mit dem Ziel, diese über ein Netzwerk an italienischen Briefkastenfirmen verrechnen zu können.

In einem weiteren Fall führte die Steuerfahndung in Ober- und Niederösterreich Hausdurchsuchungen durch, um Beweise bei einem weiteren Umsatzsteuer-Karussellbetrug sicherzustellen. Die Tatverdächtigen handelten in diesem Fall mit Softwarelizenzen. Auch hier wurde eine Betrugskette durch die involvierten Unternehmen etabliert, wobei ein (Schein-)Unternehmen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt entrichtete, alle anderen Unternehmen ließen sich aber die Vorsteuer vom Finanzamt erstatten und erwirtschafteten so satte Gewinne. (TT)