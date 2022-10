Fast alle Bereiche betroffen: Inflation in Österreich klettert auf 11 Prozent

Wien – Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im Oktober auf 11 Prozent geklettert sein und damit weiter im zweistelligen Bereich bleiben.

Angeheizt wurde die Teuerung insbesondere von den hohen Preisen für Haushaltsenergie und Treibstoffe, teilten die Statistiker am Montag in einer Aussendung mit.

Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober erneut einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10,7 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg in einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten mit einer Rate von 10,3 Prozent gerechnet. Die Oktober-Rate ist die höchste seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 9,9 Prozent gestiegen.