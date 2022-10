Kolba will Recht auf Grundversorgung mit Strom und Gas durchsetzen

Wien – Der Konsumentenschützer Peter Kolba will mit seinem Verbraucherschutzverein (VSV) mithilfe des Rechts auf Grundversorgung bei Strom und Gas günstigere Tarife durchsetzen. Er kündigte am Montag eine Sammelaktion und Musterprozesse an. Die Grundversorgung ist eigentlich dazu da, Menschen zu helfen, deren Energievertrag aufgrund von Zahlungsproblemen gekündigt wurde. Die Energieversorger sehen Kolbas Auslegung der Schutzbestimmung als missbräuchlich an.