Viel Dankbarkeit beim Ehrungsreigen in Völs

Völs – Die Ehrenbürgerfeier der Marktgemeinde Völs stand ganz im Zeichen des Dankes. Denn im Laufe eines Jahres kommen ganz schön viele Stunden zusammen, in denen sich Menschen für die Allgemeinheit engagieren – egal ob im Gemeinderat oder in anderen Institutionen. Da braucht es durchaus Idealismus, um sich teilweise über Jahrzehnte hinweg zu engagieren. Dafür sagte die Gemeinde jetzt Danke. Die beiden neuen Ehrenbürger Erich Ruetz (Altbürgermeister) und Toni Pertl (einst Vize-BM), Ehrenringträger Franz Köfel (22 Jahre im Gemeinderat) sowie Pfarrer Bernhard Groß, der das Verdienstzeichen in Gold der Marktgemeinde erhalten hat, sind Persönlichkeiten, die Völs über Jahrzehnte mitgeprägt haben.