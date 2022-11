Tag der offenen Tür: Fasnacht im Gemeindehaus Arzl im Pitztal

Aber auch die bevorstehenden Termine waren natürlich Thema: Der Fasnachtsauftakt findet am 6. Jänner statt. Das spektakuläre „Hexemuater au’wecke“ unterhalb der „Stuawand“ geht am Abend des 21. Jänner über die Bühne, zum „Woga schauga“ wird am 28. Jänner 2023, am Abend vor der Fasnacht, geladen. Am 29. Jänner rollt dann wieder der Fasnachtsumzug vor zahlreichen Zuschauern an. (TT)