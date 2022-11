Anne-Frank-Schau in Wörgler Gymnasium rüttelt auf

1944 schrieb Anne Frank den Satz „Lasst mich ich selbst sein“ in ihr Tagebuch. Da war sie mit Familie und Freunden bereits fast zwei Jahre im Versteck in Amsterdam. Was fühlte und dachte sie? Wie erträgt man jahrelange Isolation, ständige Angst und Eingesperrtsein mit anderen auf engstem Raum? Warum musste sie sich verstecken – und kann so etwas heute wieder passieren? Auf einfühlsame Weise erzählt die Ausstellung Franks Biografie und nimmt Jugendliche auf Augenhöhe mit auf eine emotionale Reise.