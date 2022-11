Die „Bullen“ haben im San-Siro-Stadion rund 4000 Fans im Rücken

Salzburg – Bauen können die Bullen dabei definitiv auf große Unterstützung, denn rund 4000 Fans werden die Mannschaft in die Modemetropole begleiten. So viele waren es seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 noch nie. Und natürlich wurden dabei auch Erinnerungen wach: Beim UEFA-Cup-Finale des Vorgängerclubs Austria Salzburg 1994 gegen Inter (0:1) waren es – ebenfalls im San Siro in Mailand –nicht weniger als 6000 Schlachtenbummler.

Die Bullen steigen heute mit breiter Brust in den Flieger, haben aber auch eine gehörige Portion Realismus im Gepäck: „Wir können diese Weltklassemannschaft mit unserer Art von Fußball ärgern“, betonte Trainer Jaissle. Aber: „Wir brauchen einen Sahnetag und Milan einen nicht so guten.“ Auch Platz drei und damit der Umstieg in die Europa League – selbst bei einer Salzburger Niederlage müsste Zagreb bei Chelsea gewinnen – wäre respektabel. Doch die Ansprüche – vor allem extern – sind durch die Auftritte in den vergangenen Jahren gestiegen. Insgeheim würde das CL-Aus also sicher eine Enttäuschung darstellen. (t.w.)