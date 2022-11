Grabstätte von Harry-Potter-Hauself Dobby darf bleiben

Cardiff – Die bereits von unzähligen Harry-Potter-Fans besuchte Film-Grabstätte des Hauselfs Dobby in Wales muss nicht umziehen. Die zuständige Stiftung National Trust hatte Bürger per Online-Umfrage abstimmen lassen, ob das beliebte Ausflugsziel an dem Strand Freshwater West an der walisischen Küste weiter bestehen darf oder verlegt werden soll. Nach dem Stimmungsbild in der Bevölkerung bleibt die Grabstätte nun vorerst an Ort und Stelle, wie die BBC berichtete.