Hurrikanwarnung in der Karibik vor Ankunft von „Lisa“

Tegucigalpa – Mehrere Länder in der Karibik bereiten sich auf einen neuen Hurrikan vor. Der Tropensturm "Lisa" werde weiter an Kraft gewinnen und voraussichtlich am Mittwoch (Ortszeit) eine Inselkette vor Honduras und die Küste von Belize erreichen, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag mit. Auch Guatemala und Mexiko trafen Vorbereitungen vor der Ankunft des Sturms.