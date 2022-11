Frontalkollision auf Fernpassstraße: 63-jährige Autofahrerin verletzt

Heiterwang – Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist am Dienstagnachmittag in Heiterwang eine 63-jährige Pkw-Lenkerin verletzt worden. Die Frau war gegen 15.30 Uhr im Kolonnenverkehr in Richtung Heiterwang unterwegs. Ein entgegenkommender 77-Jähriger – er fuhr ebenfalls im Kolonnenverkehr – kam laut Polizei aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto der 63-Jährigen zusammen. Der Wagen des Deutschen fuhr nach dem Zusammenprall noch etwa 60 Meter weiter und blieb dann im linken Straßengraben stehen.