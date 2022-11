Skifahrer fuhr auf Piste in Sölden in Trainingsgruppe: Drei Verletzte

Sölden – Bei der Abfahrt über die blaue Piste Nr. 34 in Sölden wollte ein 47-jähriger Skifahrer am Dienstagvormittag einer auf der Piste stehenden Trainingsgruppe ausweichen. Der Mann versuchte, mit einem Rechtsschwung vorbei zu fahren. Dabei stürzte er jedoch und rutschte in die Gruppe. Eine 23-Jährige, eine 14-Jährige und eine Zehnjährige wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)