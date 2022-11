Vortrag in Osttirol zu Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz

Das Thema sei auch in Bezug auf den aktuellen Arbeitskräftemangel und die Veränderungen in der Bildungslandschaft von höchster Aktualität, meinen die „Vordenker“. Am Donnerstag, 10. November, hält Manfred Spitzer, ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und Begründer des dortigen Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL), um 19 Uhr einen Vortrag im Kultursaal Nußdorf-Debant. Es geht um Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz. Der Vortrag wird zusätzlich per Livestream übertragen und kann nach Voranmeldung unter www.vordenken-osttirol.at online mitverfolgt werden. (TT)