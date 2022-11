Johann Gapp: Zutiefst der Heimat und Natur verbunden

Der in Telfs lebende Johann Gapp ist Biologe, Völkerkundler, Lehrer und Künstler. Derzeit stellt er im Mesnerhaus in Untermieming aus.

Mieming – Biologe, Völkerkundler, Lehrer und Künstler: Der in Telfs lebende Johann Gapp ist ein in jeder Beziehung vielseitiger Mensch, der seine Interessen mit Leidenschaft verfolgt. Unter anderem gelang es Gapp mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten, Licht ins Dunkel der Telfer Fasnacht zu bringen. Wurde dieser doch lange nachgesagt, sie sei eine Kopie diverser anderer Fasnachten in Tirol.