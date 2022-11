Neuerliche „Auszeit“ am am Innsbrucker Kellertheater

„Auszeit“ handelt von drei Männern, die bei einem Angelausflug ihre bisherigen Leben in Frage stellen.

Innsbruck – Manfred Schilds in der Vorsaison am Innsbrucker Kellertheater uraufgeführte Komödie „Auszeit“ wird ab dem 17. November wieder aufgenommen. Die Produktion mit Stephan Lewetz, Hans Danner und Johann Nikolussi steht bis Jänner 2023 auf dem Spielplan. „Auszeit“ handelt von drei Männern, die bei einem Angelausflug ihre bisherigen Leben in Frage stellen.