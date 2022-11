Krise belastet Tiroler Betriebe: Neue Regeln für Kurzarbeit gefordert

Auftragsschwankungen, Lieferprobleme und hohe Energiekosten: Die Industrie schnauft unter den aktuellen Bedingungen. Die Wirtschaftskammer warnt gar vor der Abwanderung größerer Betriebe, seien die „woanders mehr willkommen“. Kurzarbeit als Überbrückung wird aktuell aber abgelehnt – man müsse verhindern, dass Arbeitskräfte durch staatliche Unterstützung in Unternehmen gehalten werden, wenn sie woanders gebraucht werden.

Innsbruck, Wien – Die Energiekos­ten bringen immer mehr produzierende Betriebe in Tirol in Bedrängnis. Der neue Tiroler Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) drängt deshalb auf die Gewährung von Kurzarbeitsanträgen für Tiroler Industriebetriebe. Noch diese Woche will er Kontakt mit Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (VP) aufnehmen. Die Landesregierung drängt auf eine Änderung der Richtlinien, derzeit werden gestellte Kurzarbeitsanträge wegen der guten Beschäftigungslage nämlich abgelehnt.