Sturm auf eine uneinnehmbare Festung: Salzburg hofft in Mailand auf „Sahnetag"

Mailand – Es braucht heute einen Salzburger Coup. So viel ist klar. Und zwar in einer vor Tradition förmlich platzenden Fußball-Festung, die für Österreichs Clubs bisher uneinnehmbar war. Zwölfmal haben es rot-weiß-rote Teams im San Siro probiert, zwölfmal ist nichts passiert, könnte man es frei nach dem Schlager der Klaus Lage Band formulieren.

Aber die Bullen aus Salzburg sind anders! Nicht nur deshalb stiegen Trainer Matthias Jaissle und Co. gestern Mittag optimistisch in den Flieger Richtung Modemetropole. Der AC Milan ist ein Fußball-Goliath, aber einer, der zu Fall gebracht werden soll. Und bei allen Personal-Problemen – Solet und Adamu sind fraglich, Capaldo und Fernando fehlen fix – hat Salzburg doch mehr im Arsenal als „nur“ eine Steinschleuder. Mit dieser hatte ja David der Legende nach den übermächtigen Goliath in die Knie gezwungen.

Aber von der Heiligen Schrift zurück auf den „heiligen Rasen“. „Jedem ist bewusst, dass es ein absolutes Endspiel wird“, versicherte Trainer Matthias Jaissle beim Abflug. „Wir treffen auf eine Weltklasse-Mannschaft, die uns alles abverlangen wird – und die zu Hause vielleicht noch stärker ist als bei uns in Salzburg.“ Der Druck liege bei Milan. „Sie sind der große Favorit. Aber ich habe große Hoffnung, dass wir an unser Limit kommen. Und dann gibt es an einem Sahnetag vielleicht auch das Unmögliche.“

Im Hinspiel (1:1) hatte das intensive Pressing der Salzburger die Mailänder durchaus vor Probleme gestellt. Die „Basis unseres Fußballs“ (O-Ton Jaissle) wird auch heute bedeutend sein, freilich wird es auch einen Plan B brauchen. Vor allem, weil die routinierten Mailänder wissen, dass ihnen ein Remis genügen würde.

Milan, das am Montag den Vertrag mit Trainer Stefano Pioli bis 2025 verlängerte, war allerdings im Europacup zu Hause zuletzt alles andere als unschlagbar. In den jüngsten 14 internationalen Heimspielen gab es für die „Rossoneri“ nur drei Siege und doppelt so viele Niederlagen. Der Kader mit Akteuren wie Weltmeister Olivier Giroud, dem legitimen CR7-Nachfolger Rafael Leão oder Theo Hernández spielt aber alle Stückerln. „Wir kennen den Wert von Salzburg“, betonte Trainer Pioli.