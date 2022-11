Neue Zipline von Ehrenberg könnte Disney-Diskussion wieder anfachen

Reutte – Knieschonend sei die Abfahrt von Ehrenberg, erklärt der Jungunternehmer Christof Lang mit einem Grinser. Ob das Abtauchen in die Tiefe auch herzschonend ist – das muss jeder selbst entscheiden. Vor wenigen Tagen öffnete in Reutte eine Zipline (Flying Fox). Der englischsprachige Unternehmensname Dragon Fly, Drachenflug, dürfte am historischen Ambiente angelehnt sein.