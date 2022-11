Zufallsfund in Lienz zeigt Ersten Weltkrieg in ungeschönten Bildern

Der Krieg ist verloren: Das veranschaulichen Soldaten, die 1918 mit Bierflaschen am Johannesplatz sitzen. © Wilhelm Dronowicz/Sammlung Martin Dobernik – TAP

Von Catharina Oblasser

Lienz – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das trifft auf ein Foto zu, das im November 1918 am Lienzer Johannesplatz entstand: Soldaten in nachlässig angelegter Uniform sitzen auf den Stufen des Brunnens, Bierflaschen neben sich. Die Männer wirken genauso erschöpft wie ihre Pferde. Kein Kommandant ist mehr da, vor dem die Soldaten in gut sitzender Montur strammstehen müssten. Der Krieg ist verloren, Österreich-Ungarn steht vor dem Zerfall.

Wilhelm Dronowicz um 1915. Er war selbst Soldat. © Sammlung TAP

Das Foto stammt von Wilhelm Dronowicz, geboren 1892 in Trient und verstorben 1966 in Lienz. Dronowicz war selbst Soldat im Ersten Weltkrieg. Er gehörte zu den so genannten Sappeuren, die nicht direkt an der Front waren, sondern Baracken errichteten oder Brücken reparierten.

Heute verfügt das Tiroler Photoarchiv TAP mit Sitz in Lienz über rund 1500 von Dronowicz’ Aufnahmen, und darüber freut sich wohl niemand so sehr wie Leiter Martin Kofler. „Die Fotos kamen durch einen Zufall zu uns“, erzählt er. Nach der Räumung eines Hauses habe ein Mann Kontakt mit dem TAP aufgenommen und von alten Bildern berichtet, die für Historiker vielleicht von Interesse sein könnten. Und so war es auch. Der Zufallsfund entpuppte sich als kleine Sensation.

Kofler: „Der Fund ist herausragend, sowohl von der Menge der Fotos als auch von der Qualität. Die Bilder zeigen Dinge, die auf den offiziellen Aufnahmen der Kriegsberichterstatter nie zu sehen waren“, erläutert er. „Dazu gehört der Alltag der habsburgischen Armee, die Gebäude, in denen die Soldaten wohnten, aber auch das Leben der Einheimischen oder der Flüchtlinge, die durch die Kämpfe heimatlos wurden.“ Ein verlassener jüdischer Friedhof ist abgebildet, eine wäschewaschende Frau am Brunnen oder die Kolonnen von Soldaten, die zu Kriegsende den Rückzug über das Pordoijoch antreten.

Die Fotos des Sappeurs geben Aufschluss über die abgebildeten Dörfer, Städte oder Frontabschnitte. Oft ist auch ein Datum damit verbunden, da Dronowicz einige seiner Bilder auf Kriegspostkarten klebte, die einen Poststempel aufwiesen. „Es ist besonders interessant zu sehen, wie Dörfer und Städte damals ausgesehen haben, im Vergleich zu jetzt“, so der TAP-Leiter.