Innsbrucker Studierende solidarisch mit Protesten im Iran

In den letzten Tagen und Wochen sind vor allem die Universitäten ein Hotspot der Proteste geworden. Die Studierenden verleihen ihrer Wut über das Regime Ausdruck und protestieren u. a. gegen die strikte Trennung von Frauen und Männern an Universitäten. Die Sittenpolizei reagiert mit der Androhung und Anwendung von physischer Gewalt.

An der Universität organisierte der Verband sozialistischer Student_innen (VSStÖ) Innsbruck auf Initiative von Roxanne Ardekani eine Fotoaktion, in der sich verschiedenste Studierende mit den Protestierenden im Iran solidarisieren. „Wir müssen uns solidarisch zeigen und dafür sorgen, dass auch hier in Österreich nicht auf die mutigen Frauen und Studierenden vergessen wird, die sich diesem Terrorregime entgegenstellen und für ihre Freiheit sogar ihr Leben riskieren!“, begründet Ardekani, die selbst iranische Wurzeln hat, das Engagement.