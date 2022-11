Breiter Spagat: Im Schnitt 790.654 Euro für ein Einfamilienhaus in Tirol

Innsbruck – Wer sind die Personen, die in weiten Teilen des Bezirks Kitzbühel Einfamilienhäuser kaufen? Folgt man den Zahlen des Maklerverbunds Remax, der sich auf die tatsächlich verbücherten Verkäufe bezieht, dürften solche Bleiben nämlich selbst für Besserverdiener kaum leistbar sein. Demnach kostete im ersten Halbjahr ein typisches Einfamilienhaus im Bezirk Kitzbühel knapp 2,4 Millionen Euro. Dass immerhin jedes vierte Einfamilienhaus unter 1,11 Mio. Euro gehandelt worden ist, sei auch „kein wirklicher Hoffnungsschimmer“, so Remax. Entsprechend wechselten im ganzen Bezirk im ersten Halbjahr auch nur 47 Einfamilienhäuser (-37,3 %) den Besitzer.

Tirolweit waren Häuser weniger gefragt als in den vergangene Jahren. So wurden bis Ende Juni im ganzen Bundesland 259 Hausverkäufe verbüchert, so wenig wie zuletzt 2013 (250). Im Schnitt kostete ein typisches Einfamilienhaus in Tirol 790.654 Euro – 34.672 Euro weniger als vor einem Jahr. Je nach Bezirk gibt es große Unterschiede. Im Bezirk Kufstein kostete ein typisches Einfamilienhaus im Schnitt 763.934 Euro (+8,8 %), in Innsbruck-Land 736.141 Euro (+10,1 %). Der Bezirk Schwaz lag bei 588.768 Euro (+10,2 %), Imst bei 447.377 Euro (+33,1 %), Osttirol bei 304.972 Euro (+2,5 %). Für Innsbruck-Stadt, Landeck und Reutte konnten laut Remax keine statistisch gesicherten Zahlen ermittelt werden.