Gerichtssplitter: Pflegerin plünderte Sparbuch von 85-Jähriger

Prozesse, bei denen Pflegerinnen wegen Untreuehandlungen an Senioren angeklagt sind, häufen sich. Zu groß ist oft die Versuchung, schnell und scheinbar ohne Risiko an Geld zu kommen. Bemerkt werden die Fehlbestände auf Konten und Sparbüchern dann meist von Familienangehörigen der Betreuten.

Wie im Fall einer 85-Jährigen, deren rumänische Pflegerin schon deren verstorbenen Mann betreut hatte. Groß war das Vertrauensverhältnis. Es mündete in gemeinsamen Einkaufstouren und in der Bekanntgabe des Sparbuch-Losungswortes, um Behebungen durchführen zu können. Ein gestern angeklagter Fehlbetrag von 41.160 Euro ließ sich im Prozess aber nicht ansatzweise belegen – schließlich hatte die Rentnerin auch für sich selbst eingekauft.

Die reuige Rumänin gestand auf Rat von Verteidigerin Michaela Pencu-Parigger jedoch das Abzweigen von 7610 Euro offen zu. Bei diesem Fehlbetrag blieb es dann auch für das Gericht. So fiel die Strafe für die Geständige mit 1000 Euro milde aus. Zahlt die Verurteilte die 7610 Euro nicht wie vereinbart zurück, müsste am derzeitigen Wohnort in Serbien exekutiert werden.

In einer belebten Innsbrucker Passage sollte sich im Februar ein brutaler Raub abgespielt haben. Opfer war ein zumindest optisch wild zugerichteter Bulgare. Dieser hatte zwei Türkischstämmige darauf massiv belastet – beide jungen Männer wanderten in Untersuchungshaft. Vielleicht vorschnell. Ein medizinisches Gutachten offenbarte nämlich, dass sich die Raubversion mit dem Verletzungsbild nicht decken würde. Das Umdrehen der Hand zur Erlangung der Geldtasche konnte nämlich keinen glatten Handbruch ergeben. Indes argumentierte das angeklagte Duo, vom später gestürzten Bulgaren getreten worden zu sein. So erging einmal im Zweifel ein Freispruch wegen Notwehr. Der Zweitangeklagte willigte gerne in eine Diversion mit einer Geldbuße von 1000 Euro ein. (fell)