Zoller-Frischauf sorgt mit Aussagen zu Ukraine-Krieg für Diskussionsstoff

Innsbruck – Bereits im Landtagswahlkampf hat ÖVP-Chef und Landeshauptmann Toni Mattle bezüglich Ukraine-Krieg Zweifel an der Sanktionspolitik gegenüber Russland angemeldet. Im Windschatten seines oberösterreichischen Amtskollegen Thomas Stelzer, der die Russland-Sanktionen offen in Frage gestellt hatte. Im offiziellen Organ des Tiroler Seniorenbunds, Horizonte, geht Obfrau Patrizia Zoller-Frischauf jetzt noch einen Schritt weiter. „Die Frage und Sorge tut sich auf, ob die europäischen Politiker schon das Richtige tun, wenn sie sich voll auf die Seite der Ukraine stellen. Schließlich war dieses Land eines der korruptesten Länder der Welt. Angeführt von einem Schauspieler, dessen beste Rolle die des Präsidenten war“, meint sie in ihrem Vorwort.