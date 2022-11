Plus

In einem Brief an Minister Kocher drängen Tirols Landeshauptmann Mattle und Landesrat Gerber auf ein Kurzarbeitsmodell für die Industrie. AK-Präsident Zangerl plädiert dafür, die Milliarden-Gewinne etwa von Energieunternehmen abzuschöpfen und zur Bewältigung der Krise einzusetzen.