Streit um Zelte für Flüchtlinge am Absamer Wiesenhof beschäftigt Gericht

Bürgermeister Schafferer will jedenfalls „kein langes Tamtam mehr. Das sollen sich jetzt die Anwälte ausmachen.“ Wichtig sei vor allem, dass keine Menschen in den Zelten wohnen müssen. Wie berichtet, wurden 16 Flüchtlinge in der Vorwoche vom Zeltlager nach Kufstein verlegt. Kein Interesse hat der Ortschef an einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzung, zumal er dann in eine groteske Situation geraten könnte und als karenzierter Polizist mit Polizeihilfe den Abbau der Zelte am Gelände der Polizeischule Wiesenhof erzwingen müsste. „Aber daran will ich gar nicht denken“, sagt Schafferer, der sich in seinem Abbruchbescheid auf die Tiroler Bauordnung beruft.