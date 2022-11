Ein Punkt fehlt zur Grazer Herrlichkeit: „Wäre für den Verein ein Riesending“

Herning – „Wenn du in Europa überwinterst, dann bist du wieder wer.“ Sturms Sportchef Andreas Schicker weiß, was die Stunde geschlagen hat: Österreichs Vizemeister benötigt heute (18.45 Uhr, live ServusTV, Sky) im abschließenden Gruppenspiel beim FC Midtjylland einen Punkt, um den Verbleib in der Europa League zu fixieren. Erstmals seit knapp zwei Jahrzehnten könnte Sturm also das Kunststück gelingen, in Europa zu überwintern. „Das wäre für die ganze Steiermark, für Graz, für den Verein ein Riesending“, legte Schicker nach.

„Wir sind eine Mannschaft, die immer auf Sieg spielt. Das ist so in der DNA drin, deswegen ist ein X für uns kein Thema“, sagte Kapitän Stefan Hierländer: „Wir wollen den letzten Schritt gehen. Sich als Mannschaft in die Sturm-Historie einzutragen, ist ein ganz großes Ziel. Da sind wir noch nicht am Ende.“ Die Szenarien (siehe rechts) lassen jedenfalls vom Gruppensieg bis zu Platz vier alles möglich erscheinen. Selbst bei einer Niederlage könnte Sturm noch international weiterspielen. Dafür dürfte Feyenoord im Parallelspiel gegen Lazio nicht gewinnen, in diesem Fall würde die Ilzer-Elf in die Conference League umsteigen. Die K.-o.-Phase der Europa League ist aber nicht nur sportlich, sondern auch finanziell deutlich attraktiver. Für den Gruppensieg schüttet der Kontinentalverband insgesamt 2,3 Millionen Euro aus, die Qualifikation als Gruppenzweiter ist immerhin etwas mehr als eine Million Euro wert. Schon jetzt haben die Grazer gut 1,7 Mio. Euro allein an Punkteprämien eingespielt.