Gut zu wissen: So funktioniert die neue Community-Funktion bei WhatsApp

Innsbruck – WhatsApp hat es wieder getan: Der Messengerdienst hat am Donnerstag die weltweite Einführung mehrerer neuer Funktionen bekanntgegeben, die das Leben seiner Userinnen und User erleichtern sollen.

Unter anderem soll das neue Feature „Communitys“ die Art und Weise verbessern, wie Menschen in WhatsApp-Gruppen in Kontakt treten und kommunizieren können. Dazu kommen noch drei weitere Funktionen, die allesamt recht praktisch sein dürften. Was genau auf die User und Userinnen zukommt und wie es funktioniert, haben wir uns angesehen.