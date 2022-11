Alfred Dorfer, Kleidertauschmarkt, Tuifl und Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Alfred Dorfer sinniert gewohnt scharfzüngig in Wörgl, Snowboard-Freaks pilgern zum Funpark-Opening ins Stubaital, italienische Filmkost wird im Metropol serviert und spannende Matches auf sehr hohem Niveau verspricht das internationale Tischfußballturnier „Zillertal Masters". „Von Seiten der Gemeinde" laden außerdem zur Album-Release-Party ins Treibhaus. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

🍽️ ➤ Nordkette Törggelen: Gemütlich Törggelen bei schönster Aussicht – das ist am Freitag in Innsbruck möglich. Das Restaurant Seegrube lädt ab 18 Uhr mit herbstlichen Schmankerln über den Dächern der Stadt ein. Zur Auswahl stehen ein traditionelles und ein vegetarisches Menü um jeweils 49 Euro (75 Euro inklusive Berg- und Talfahrt). Reservierungen entweder via seegrube@don.at oder 0664/88447816.

🎶 ➤ Volksmusik meets Jazz in Innsbruck: Prädikat: außergewöhnlich – so wird dieses musikalische Schmankerl im Bewegungszentrum Innsbruck/Funtasy angekündigt. Gösta Müller (Kontrabass) und Harry Oberlechner (Zither) laden zu einem außergewöhnlichen Konzert, in dem Volksmusik auf Jazz trifft. Dabei werden sie teilweise von Saw Win Maw auf der Violine begleitet.