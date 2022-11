Schutzstatus für den Wolf: Verein „Weidezone“ erhöht den Druck

Innsbruck – Die jüngsten Wolfsrisse in der Umgebung von Innsbruck – Mutters, Axams etc. – und die Tatsache, dass sich die gefährlichen Räuber immer weiter in Siedlungsräume hineinwagen, haben die Tiroler Schafzüchter in große Unruhe versetzt. Viele sind nicht länger bereit, ihre Tiere als Futter für Großraubtiere zu züchten.