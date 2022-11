Schwazer Stadtschreiberin Barbara Zeman gibt Einblicke

Schwaz – Ob sie sich vor den Krampussen in Tirol fürchten oder mit ihnen um die Häuser ziehen soll, weiß Barbara Zeman noch nicht genau. Fest steht, dass die Wienerin vor dem Rampenlicht, in das sie sich mit ihrem Debütroman „Immerjahn“ katapultiert hat, am liebsten Reißaus nehmen würde. „Da fühle ich mich wie die fünfjährige schüchterne Barbara, die sich unterm Tisch verstecken will“, erklärte die Autorin erfrischend offen und mit zarter Stimme, als sich gestern im Fuggersaal des Schwazer Rathauses alle Augen auf sie richteten. Denn Barbara Zeman ist die neue und 34. Stadtschreiberin der Silberstadt. Und dazu eine, die bleiben oder zumindest wiederkommen will. Der Schwazer Silberwald, den sie bei mittäglichen Spaziergängen erforscht, hat es ihr angetan. Auch dass das Franziskanerkloster für acht Wochen ihre Bleibe ist, fasziniert die Blondine, die von der Fachwelt für ihren Wortschatz und ihre Erzählgabe in höchsten Tönen gelobt wird.