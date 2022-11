RB Leipzig verliert seinen Chef: Das sind die drei neuen Bosse bei Red Bull

Seit 2014 leitete Oliver Mintzlaff die Geschicke von RB Leipzig. Jetzt ist er Teil des neuen Führungstrios von Red Bull. © IMAGO/Roger Petzsche

Wien/Fuschl – Die operative Führung von Red Bull nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz ist offenbar geklärt. Laut Aussendung von Red Bull werden die Manager Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) die Geschäfte von Red Bull führen. Das habe Mark Mateschitz, der Sohn des Firmengründers, heute der Belegschaft mitgeteilt. Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt.

„Die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil die Organics by Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein. Ich werde mich auf meine Rolle als Gesellschafter konzentrieren, werde sie so interpretieren und mich so einbringen, wie ich das für sinnvoll und nötig erachte", wird Mateschitz in der Aussendung zitiert.

Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit Sohn Mark. © BARBARA GINDL

Red-Bull-Anteile bei Mark Mateschitz

Die Führung von Red Bull sei „wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt" erfolgt. Auch werde Marcus Weber (CMO Beverage Business) weiterhin die Verantwortung für das globale Beverage Marketing tragen, an Watzlawick berichten und zusätzlich die Prokura erhalten. Roland Concin, Walter Bachinger und Volker Viechtbauer, die ihre bisherigen Positionen verlassen, werden als Berater für Red Bull an Bord bleiben. „Sie werden mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how das Board of Directors und damit letztlich uns alle dabei unterstützen, die Arbeit meines Vaters erfolgreich in seinem Sinne fortzuführen".

Bachinger und Viechtbauer sollen als Geschäftsführer der Distribution & Marketing GmbH, die 49 Prozent der Geschäftsanteile der Red Bull GmbH halte und nun im Besitz von Mark Mateschitz stehe, „mich persönlich unterstützen", so Mateschitz.

RB Leipzig verliert den Chef

Somit braucht auch Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen neuen Geschäftsführer. Oliver Mintzlaff wechselt nach dpa-Informationen zum 15. November zum Konzern Red Bull. Der 47-Jährige soll dem Club allerdings verbunden bleiben. Einen direkten Nachfolger für den früheren Leichtathleten gibt es nicht, der Pokalsieger möchte zunächst mit den bisherigen Strukturen weiterarbeiten.

Mintzlaff, der seit 2014 für RB Leipzig verantwortlich ist, wird beim Getränkekonzern einer von drei neuen Geschäftsführern. Er soll die Sportaktivitäten des Unternehmens mit Investments unter anderem im Fußball, im Eishockey, in der Formel 1 und beim Segeln ebenso wie den TV-Sender Servus-TV verantworten. Laut Bild soll Mintzlaff den Posten auf Wunsch des am 22. Oktober verstorbenen Firmengründers Dietrich Mateschitz erhalten haben. Eine Überraschung ist der Wechsel nicht. Mintzlaff hatte in der Vergangenheit intern wiederholt angedeutet, dass er seine Zukunft nicht auf immer und ewig bei RB Leipzig sieht. Ins Bild passt, dass Mintzlaff im Sommer ein Angebot des FC Chelsea ausschlug.

Doppeltes Adieu am 20. Jänner?

Der Pokalsieger möchte zunächst mit den bisherigen Strukturen weiterarbeiten. Mintzlaff wird dem Club verbunden bleiben, künftig im Aufsichtsrat sitzen und durch seine neue Funktion ohnehin tiefen Einblick in die Vorgänge bekommen. Durch die Verpflichtung von Max Eberl als neuen Geschäftsführer Sport ist man auf der sportlichen Ebene bestens aufgestellt. Der frühere Gladbacher soll eigentlich am 15. Dezember seinen Job antreten, wird dies aufgrund des Abgangs von Mintzlaff womöglich früher tun.

Nach dem Abgang von Rangnick 2019 gab Mintzlaff auch im sportlichen Bereich des Clubs die Richtung vor. Ohne seine Zustimmung passierte nichts. Bisweilen bevorzugte der frühere Leichtathlet Alleingänge, wenn es ihm nicht schnell genug voranging. Die durchaus enge Beziehung zu Rangnick zerbrach über die Jahre, man trennte sich nicht in Harmonie. Kürzlich wurden die Differenzen jedoch ausgeräumt und das Duo zeigte sich wieder gemeinsam in einer Loge. Vor dem Spiel gegen Bayern München am 20. Jänner soll Rangnick offiziell verabschiedet werden – nun könnte es ein doppeltes Adieu geben.

Zukunft von RB Leipzig „gesichert"