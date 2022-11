Cobra-Einsatz in Kärnten: Entlaufener Stier in Völkermarkt erschossen

Völkermarkt – Ein entlaufener Stier ist am Freitagvormittag von Beamten des Einsatzkommandos Cobra in Völkermarkt erschossen worden. Der Stier war von einem Bauernhof entkommen, auf dem er geschlachtet werden hätte sollen. Weil er nicht eingefangen werden konnte und nicht abschätzbar war, wie er auf Kontakt mit Personen reagieren würde, wurde er getötet, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.