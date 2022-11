43-Jähriger bei Unfall in Innsbruck verletzt: Polizei sucht Beteiligten

Innsbruck – Am Freitag wurde bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck ein 43-jähriger Mann unbestimmten Grades verletzt. Der Autolenker war kurz nach 13 Uhr auf der Egger-Lienz-Straße in Richtung Westen unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw plötzlich rückwärts aus einer Parklücke fuhr.