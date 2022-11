Weihnachtsvorbote steht: Prachtvoller Christbaum für die Innsbrucker Altstadt

Der große Christbaum der Stadt Innsbruck wurde am Freitag aufgestellt. © Axel Springer

Innsbruck ‒ Ausnahmsweise ging einmal nicht der Föhn, als der Weihnachtsbaum vor dem Goldenen Dachl aufgestellt wurde. Kurz vor 13 Uhr bog am Freitag der Sondertransport in die Altstadt ein und lieferte den 18 Meter hohen und drei Tonnen schweren weihnachtlichen Vorboten, der aus einem privaten Garten in Neu-Arzl stammt. Nicht lange brauchten dann die routinierten Mitarbeiter des Amtes für Wald und Natur, um die 40 Jahre alte Fichte vor dem Goldenen Dachl zu platzieren.

Die IKB bringen in den kommenden Tagen 1300 LED-Lämpchen an, die für romantische, weihnachtliche Stimmung sorgen werden – aber nur bis 23 Uhr. Der Christbaum wird heuer aus Energiespargründen wie alle öffentlichen Gebäude in reduzierter Form beleuchtet.

Die 40 Jahre alte und drei Tonnen schwere Fichte aus einem Privatgarten in Neu-Arzl kam am Freitagnachmittag in der Altstadt an. © Axel Springer

Am Dienstag, 15. November, eröffnen die Christkindlmärkte in der Altstadt und am Marktplatz mit einigen Innovationen und Neuheiten, wie Christkindlmarkt-Organisator Robert Neuner verspricht. Nach zwei Corona-Jahren sei die Freude bei den Händlern über eine Adventzeit ohne Einschränkungen groß. Neuner geht davon aus, dass sich die Menschen gerade angesichts der herrschenden Krisen besonders nach weihnachtlicher Stimmung sehnen.

Christkindlmarkt-Organisator Robert Neuner, Stadtmarketing-Chefin Heike Kiesling, Vize-BM Hannes Anzengruber und Florian Jäger vom Amt für Wald und Natur (Bild rechts, v. l.) freuen sich über den weihnachtlichen Vorboten vor dem Goldenen Dachl. © Axel Springer

Die Christkindlmärkte in der Maria-Theresien-Straße, am Wiltener Platzl, auf der Hungerburg und in St. Nikolaus sind ab Freitag, 25. November, geöffnet. (dd)

