Trotz Energiesparkurs: Die „Burg“ in Kufstein spricht wieder

In der jüngsten Stadtzeitung meint dazu BM Martin Krumschnabel, dass man trotz Krise „keine unüberlegte Vollbremsung“ hinlegen dürfe. „Selbstverständlich wird auch hier gespart, eine Absage solcher Veranstaltungen kann es aber ebenso wenig geben wie einen Verzicht auf ein touristisches Angebot insgesamt, weil Tirol sonst in Zeiten zurückfallen würde, die sich niemand wünscht“, schreibt dort der Bürgermeister. Auf den Wert der Veranstaltung verweist auch TVB-Obmann Georg Hörhager: „Wir können damit Übernachtungen generieren“, erklärt er. Der Einsatz von knapp 1,2 Mio. Euro für drei Jahre (so erste Budgetierungen) für die Lichtshow soll auch nicht (nur) zum Gaudium der Einheimischen dienen, sondern das Jännerloch in den Gastbetrieben füllen.