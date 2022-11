Bürgermeister-Neuwahl in Sellrain: Ein Kandidat steht fest

Sellrain – Seit Donnerstagabend ist es fix: GV Benedikt Singer von der Liste „Gemeinsam für Sellrain“ geht bei der – voraussichtlich erst im Februar stattfindenden – Bürgermeister-Neuwahl ins Rennen. Notwendig wird diese ja durch den Aufstieg von Georg Dornauer in die Landesregierung. Wer für Dornauers Liste „Wir Sellrainer“ antreten wird, steht derzeit noch nicht fest: Da Vize-BM Sigrid Jordan, die bis zur Wahl die Amtsgeschäfte führt, diese Woche Corona-bedingt im Krankenstand ist, konnte noch keine Fraktionssitzung stattfinden.

Der 34-jährige Singer, der Dornauer 2016 in der Bürgermeisterwahl unterlegen war und heuer im Februar nicht für dieses Amt kandidierte, sieht sich als „hochmotiviert und hundertprozentig einsatzbereit“. In Sellrain stünden aktuell viele Projekte an – oder seien schon im Laufen –, die praktisches Wissen erfordern, meint Singer, der beruflich als Abteilungsvorstand im Land tätig ist.