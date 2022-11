Tirol errichtet zwei Container-Dörfer für Asylwerber, Ruf nach „Gemeindequote"

Nach langem Hin und Her sind die Zelte in Absam abgebaut worden. 30 Asylwerber sind jetzt in Kufstein. © Thomas Böhm

Innsbruck – In Tirol sollen für die Unterbringung von Flüchtlingen zwei Container-Dörfer errichtet werden. Das hat der zuständige Landesrat Georg Dornauer (SPÖ) gegenüber ORF Radio Tirol angekündigt. „Eines im Raum Innsbruck und eines in Kufstein", sagte Dornauer. Mit dem Bau der Container-Dörfer soll „ab nächster Woche" begonnen werden. Noch am Freitag waren 30 Asylwerber, die die Nacht auf Freitag in Zelten verbracht hatten, von Absam nach Kufstein gebracht worden, die TT berichtete.

Die von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) in Absam aufgestellten Zelte wurden unterdessen am Freitag abgebrochen. Bürgermeister Manfred Schafferer (SPÖ) hat einen entsprechenden Bescheid ausgestellt, den die BBU allerdings anficht. Die 30 Personen wurden in ein 2015 errichtetes Holzgebäude übersiedelt, das schon vor sieben Jahren zur Unterbringung von Asylwerbern diente. Es handle sich dabei um einen „großen Schlafsaal" mit „null Rückzugsmöglichkeiten", sagte der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel. Aber eben besser als Zelte.

„Das Haus soll keine Dauerlösung sein, aber eine schnelle Möglichkeit der vorübergehenden Unterbringung“, betonte Krumschnabel. Das habe man mit den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) so vereinbart.

Kufsteiner Bürgermeister fordert „Gemeindequote"

Krumschnabel ist der Meinung, dass es in Tirol eine „Gemeindequote" brauche: „Eine Familie kann ja jedes Dorf aufnehmen", argumentierte er. Er fordert von den Tiroler Gemeinden Solidarität ein und pocht auf einen Verteilungsschlüssel nach Einwohnerzahl. Nur wenn jeder einen Beitrag leiste, könne die Unterbringung der Menschen gelingen. „Denn auch Tirol wird seine Quote erfüllen müssen“, so BM Krumschnabel.

