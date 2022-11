Sternen-Ikone in Bestform: AMG schrieb die SL-Legende weiter

Der neue SL betört mit atemberaubenden Proportionen bis hin zum bulligen Heck. Endlich trägt der Stuttgarter nun auch wieder ein Stoffdach. © Fellner

Von Reinhard Fellner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Die Mercedes-Strategie für die Zukunft geht in Richtung Höherpositionierung. Luxus statt Premium ist das neue Credo in Stuttgart und das soll damit auch das Ende so mancher Einstiegsbaureihe bedeuten. Wo Daimler hinwill, zeigt wohl am besten der neue SL. Selten weckte der „Superleicht“ seit 1952 so viele Emotionen. Nachdem die Baureihe über ein Jahrzehnt eher uninspiriert wirkte, lässt der Neue die Herzen wieder schneller schlagen. Mit Kalkül wurde die komplette Entwicklung des Roadsters der Daimler-Sportwagenschmiede AMG übertragen. Mit im Gepäck das gesamte Technikarsenal des Konzerns.

Auf das Wecken von Gefühlen versteht sich Aufrecht Melcher Großaspach (AMG) und hat dies durch brachial agierende Modellversionen bewiesen. Der neue SL schafft nun den Spagat zwischen Supersportler und Luxuscruiser. Zumindest in der Version AMG SL 63, die zum TT-Test angerollt kam.

Schnell wird klar: Dieser SL hat wieder eine Seele. Schon von außen nähert man sich dem Roadster mehr auf Knien als auf den Füßen. Die Proportionen des Wagens sind perfekt. AMG-Grill, lange Haube, bulliges Heck und darüber ein knapp geschnittenes Stoffdach – das ist der Stoff, aus dem automobile Träume gemacht sind. AMG steht wiederum für Potenz. Und diese bietet der 63 im Übermaß. Der fulminante Vierliter-V8 mit Doppelaufladung positioniert den Wagen in die Liga der Traumsportwagen: 585 PS und 800 Newtonmeter katapultieren den SL in 3,6 Sekunden auf 100 km/h. Ab dem Start in bulligem, bollerndem Unterton bis hin zu lautem Grollen. Bass als Grundton überragender Leistungsentfaltung.

Die Kraftentfaltung erinnert dann an deutsche Nachhaltigkeit: Erst im Anrollen, dauert der Vorwärtsdrang über das Neunganggetriebe unterbrechungslos, mit zeitweiser brutaler Radikalität an. In 7,7 Sekunden ist man auf 160 km/h. Das ist wirklich ganz großes Kino.

Ein Ausnahmefahrwerk mit Allradantrieb, Allradlenkung, adaptiven Dämpfern und Wankstabilisierung sorgt dafür, dass all die Kraft auch auf die Straße gebracht wird. Und wie! Traktionsprobleme kennt der SL nicht, dazu sorgt das Einlenken der Hinterräder für eine roadstergemäße Wendigkeit – auch in engen Kurven und trotz eines Gewichts von 1970 Kilo. Superleicht zu sein, ging sich bei diesem technischen Aufwand dann doch nicht mehr aus. Superpräzise und mit schöner Rückmeldung dafür die adaptive Lenkung.

Wer dann von „Sport+“ oder „Race“ in den Comfort-Modus geht, erlebt den Roadster als feinen Cruiser mit schönem Restkomfort. Besonders edel natürlich das schwarze Stoffverdeck, das sich bei bis zu 60 km/h innerhalb von 15 Sekunden öffnet. Leider muss man dabei immer den Finger am Bediendisplay haben – etwas ungeschickt. Angesichts des Preises wirkt auch das manuell zu montierende Windschott von der Ausführung her nicht gerade standesgemäß. Ist es aber aufgeklappt und das Dach offen, bietet der SL herrliches und zugfreies Cabrio-Gefühl. Dazu der Klang aus dem Auspuff. Da braucht kein Mensch musikalische Untermalung. In nahezu perfekten Sportledersitzen sitzt und fährt es sich so herrlich, schöne Details wie die Luftdüsen in Turbinenoptik im Auge. Da verblasst bei aller Perfektion die Multimedia-Welt. Erst in so einem Auto wird einem bewusst, wie banal die neue Welt der zehnfach einstellbaren Instrumente eigentlich ist. Hervorragend jedoch die Sprachsteuerung des MBUX-Systems. Sie erspart das lästige Herumtippsen.

So ließ Mercedes seine Ikone als AMG wieder auferstehen. Ein würdiger SL. Als 63 ab 252.695 Euro. Der Testwagen kam mit Extras aber dann doch auf 293.169 Euro.