Benko will sich von einzelnen Kika/Leiner-Standorten trennen

Wien/St. Pölten/Essen – Der Signa-Konzern des Tiroler Immobilien-Investors Rene Benko will sich von einigen Kika/Leiner-Standorten trennen, schreibt Der Standard. Demnach stehen vier bis 15 von 42 Standorten zum Verkauf. „Einige wenige Häuser eignen sich aufgrund der Gegebenheiten nicht mehr, um unseren Ansprüchen an ein modernes Möbelhaus gerecht zu werden", zitiert die Zeitung Kika/Leiner-Manager Reinhold Gütebier.

Nicht aufgegangen sei der Plan, unter dem Namen Eskole ein Netz von bis zu zehn neuen Küchenstudios aufzuziehen, sagen Lieferanten laut Standard. So soll ein erst vor einem Jahr eröffneter Shop in Linz vor der Schließung stehen. Gütebier spricht von einer sinkenden Nachfrage nach Küchen, wobei sich die Filialen in Graz und Wien „sehr gut" entwickelten. Mittelfristig sollte die Marke Eskole jedoch weiterhin wachsen, gibt er sich zuversichtlich.

In der Bilanz vom 30.9.2021 weist die Leiner & Kika Möbelhandels GmbH 3750 Mitarbeiter und 740 Millionen Euro Umsatz aus. In ihren Büchern steht ein Bilanzverlust in Höhe von knapp 84 Millionen Euro. Man sei nicht weit von einer schwarzen Null entfernt gewesen, sagt Gütebier. Man habe sich in den vergangenen Jahren – Benko ist seit rund vier Jahren Eigentümer – „dramatisch verbessert".