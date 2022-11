72-Jähriger kippte mit Hoftrac in Fügenberg um und verletzte sich

Der Lenker des Hoftracs erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Oberkörper.

Fügenberg – Bei einem schweren Unfall wurde am Samstagvormittag ein 72-jähriger Einheimischer in Fügenberg verletzt: Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Hoftrac von einem Feldweg abgekommen und und war mit dem Gefährt seitlich umgekippt.

Der Unfall ereignete sich auf der Landwirtschaft in Fügenberg, als der 72-Jährige mit einer Ladung Heu auf einem steilen Feldweg unterwegs war. Als plötzlich der Motor des Fahrzeuges abstarb, rollte das Fahrzeug rückwärts, kam vom Weg ab und stürzte schließlich um. Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades am Oberkörper zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)