Mach 1 mit 460 PS: Ein Mustang mit Kult-Faktor

Muskeln in Blech verpackt: Der Ford Mustang ist als Fastback-GT eine Erscheinung der Sonderklasse. Der getestete Mach 1 setzte in der Farbe Cyber Orange Metallic mit mattschwarzen Designelementen noch eins drauf.

Innsbruck – In Zeiten von Elektrifizierung und Digitalisierung werden Charakterdarsteller in den Modellprogrammen zur Seltenheit. Ford hatte jedoch schon immer ein Herz für sportliche Modelle und zählt somit den Mustang zur Marken-Ikone. Das Rezept blieb in seinen schärferen Ausformungen seit 1969 unverändert: Ein Fünfliter-Achtzylinder-Sauger, wie er nur noch in den USA entwickelt wird, treibt die Heckräder an.