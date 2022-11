Haie haben Grund zu feiern: Ein Sieg kommt selten allein

Aber von Anfang an: Nicht einmal 24 Stunden nach dem 4:3-Triumph in Wien schritt man heute in Fehervar auf das Eis. Und einer wird offfenbar nie müde: Denn in doppelter Überzahl traf Liga-Topscorer Brady Shaw gegen seinen Ex-Verein – für die Ungarn hatte er in 56 Spielen 47 Punkte besorgt – zur Haie-Führung (10.). Doch noch vor der ersten Pause antwortete Hari mit dem 1:1 (18.).