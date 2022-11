Schrei des Seeadlers: Staffelübergabe mit Teil 7 der Millennium-Reihe

Stockholm – Von Stieg Larsson geschaffen, von David Lagercrantz weitererzählt und nun an eine neue Autorin weitergegeben: Der siebente Roman der „Millennium“-Erfolgsreihe um die Charaktere Lisbeth Salander und Mikael Blomkvist ist in Schweden in den Handel gekommen. Auf Schwedisch heißt das Werk der Schriftstellerin Karin Smirnoff „Havsörnens skrik“, was sich mit „Der Schrei des Seeadlers“ ins Deutsche übersetzen lässt.