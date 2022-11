Mehrere Verletzte: Streit in Haller Arbeiterunterkunft endete in Schlägerei

Hall in Tirol – Ein Streit zwischen neun Männern in einem Arbeiterquartier in Hall endete am Samstagabend gegen 23 Uhr mit Handgreiflichkeiten. Es blieb allerdings bei leichten Verletzungen, zwei der Beteiligten wurden zur Abklärung ins Krankenhaus Hall bzw. Innsbruck gebracht. Die Arbeiter aus Sri Lanka, Rumänien und der Ukraine standen laut Polizei unter Alkoholeinfluss. (TT.com)