Let's talk about Sex: So sollten Kinder und Jugendliche aufgeklärt werden

Hanna Hosa ist Assistenzärztin an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. In den Sprechstunden der First-Love-Ambulanz berät sie junge Menschen in Sachen Liebe, Sexualität und Verhütung. Für die Tirol Kliniken macht die Gynäkologin auf TikTok als „Dr. Hanna“ kurze teilweise witzige Erklärvideos zu Themen wie Intimbehaarung. Kondomgröße, Schwangerschaftstests, Orgasmen etc..

