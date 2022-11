TI-volley schaffte gegen PSV Salzburg die Rückkehr auf Siegerstraße

Innsbruck, Graz – Nach zwei 1:3-Niederlagen zeigten gestern die Volleyball-Damen der TI eine passende Reaktion und fertigten PSV Salzburg in der Austrian Volley League mit 3:0 ab. Zu Beginn lief der Motor bei den Tirolerinnen nicht wie geschmiert, was einen 18:22-Rückstand in Satz eins zur Folge hatte. Mit sechs Punkten in Serie und dem Satzgewinn (26:24) liefen Kapitänin Martyna Walter und Co. heiß und ließen den Salzburgerinnen keine Chance mehr. „Wir waren verunsichert, haben aber den Schalter umlegen können“, resümierte Obmann Michael Falkner und freute sich zudem über den 3:2-Derbysieg der „Zweier“ gegen Inzing.