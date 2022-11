Thomas Müller und sein Einblick in die Psyche von Serienkiller Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer wurde 1991 in Milwaukee festgenommen. Zuvor hatte er 17 Menschen getötet. Im Bild: Evan Peters, der den Mörder in der Serie verkörpert.

Innsbruck – Unter Drogen gesetzt, getötet, gegessen: Es ist eine schier unglaubliche Geschichte, die Netflix derzeit zu neuem Nutzerwachstum verhilft. Über einen Zeitraum von 13 Jahren brachte der Amerikaner Jeffrey Dahmer 17 Männer um, hortete ihre Leichen in seiner Wohnung, verging sich an ihnen und aß sie zum Teil. Den Anfang nahm das Morden bereits 1978, dennoch blieb Dahmer mehr als ein Jahrzehnt unentdeckt. 1991 gelang es einem Mann schließlich, aus seiner Wohnung zu flüchten. Die Polizei überprüfte daraufhin Dahmers Apartment und stieß auf zahlreiche Leichen. Ein Jahr später saß der Tiroler Thomas Müller, damals angehender Kriminalpsychologe, dem Serientäter in einem Gefängnis gegenüber.