Klima-Aktivisten kleben sich im Madrider Prado an Goya-Gemälden fest

Die Aktivisten klebten sich mit jeweils einer Hand an die Rahmen fest. Zuvor hatte eine Aktivistin auf die Wand zwischen den Gemälden "+ 1,5 C" geschrieben.

Madrid – Die Serie von Protestaktionen von Klimaaktivisten in Museen und anderen Kultureinrichtungen hat nun auch den Prado in Madrid erreicht. Zwei junge Menschen klebten sich dort am Samstag an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya fest. Das wichtigste Museum der spanischen Hauptstadt kritisierte die Aktion und teilte am Sonntag mit, der betroffene Saal sei für den Publikumsbesuch wieder geöffnet worden.