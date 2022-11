Aktion „Weihnachtspackerl“: Christkindln für bedürftige Kinder gesucht

Die „Weihnachtspackerl-Aktion“ bringt jedes Jahr Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche Gegenden in Rumänien.

Innsbruck – Selbst einmal Christkind zu spielen und Kindern Glücksmomente zu Weihnachten zu schenken, dazu lädt die Aktion „Weihnachtspackerl“ ein. Round Table Austria, Ladies Circle Austria, Club 41 Österreich und Agora Club Österreich (kurz Round Table Familie) bitten auch wieder um Geschenkspakete, die zu bedürftigen Kindern in entlegenen und ländlichen Gegenden Osteuropas gebracht werden.

„Wir würden uns sehr freuen, dieses Jahr wieder viele liebevoll gepackte Weihnachtsgeschenke in die Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen und Schulen zu bringen. Gemeinsam können wir den Kindern helfen, welche zu Weihnachten ansonsten kein Geschenk bekommen“, lautet der Aufruf der Round Table Familie.

Im vergangenen Jahr konnten fast 11.500 Packerln an strahlende Kinder verteilt werden. Die Pakete werden altersgerecht gestaffelt, um für jedes Kind das passende Geschenk zu haben. Vor allem wärmende Kleidung, Spielzeug (ohne Batteriebetrieb), Hygieneartikel oder Schulsachen sind gefragt.

Die Round Table Familie sucht auch noch Institutionen wie Schulen oder Kindergärten, die sich an der „Weihnachtspackerl“-Aktion beteiligen. Wer mitmachen möchte, melde sich beim Ladies Circle Innsbruck per Mail an lc2@ladiescircle.at. Alle Informationen zur Weihnachtspackerlaktion unter weihnachtspackerlaktion.at (TT)