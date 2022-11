„Amopera“ in Erl: Bis in die letzte Ecke der Seele geblickt

Sarah Maria Sun (Sopran) und Holger Falk (Bariton) rangen mit sich und um die Liebe. © Valerie Maltseva

Von Wolfgang Otter

Erl – War das jetzt eine Oper oder nicht? Oder besser gefragt: Was war es eigentlich wirklich, was man da am Samstagabend gehört hat? Es war auf alle Fälle ein Abend voller exzellenter Künstler, allen voran die Sopranistin Sarah Maria Sun und der Bariton Holger Falk, die da gemeinsam mit dem Klangforum Wien und der belgischen Needcompany unter der Stabführung von Bas Wiegers bei der Meta-Oper „Amopera“ auf der Bühne des Erler Festpielhauses standen.

Eine dystopische Ballade nennt sich das Werk, eines, das also einen schlechten Ort beschreibt. Aber Halt, eigentlich geht es ja um Liebe, aber eben auch um Zerstörung, Besessenheit und Wahnsinn – ja, da wären wir wieder bei der Oper und ihren so wichtigen Ingredienzien. Also doch eine Oper, wie die Schöpfer sie ja auch ganz selbstbewusst nannten: I am Opera.

Aber eine Meta-Oper, die während der ersten Lockdownphase 2020, inspiriert durch das Buch „Liebesverrat“ von Peter von Matt, entstand. Die MusikerInnen des Klangforums trugen aus 90 Opern Teile zusammen, verdichteten und verschränkten diese – so wurde „Amopera“ auch eine Reise durch 110 Jahre Operngeschichte, jedoch auch eine durch die menschlichen Gefühle bei einem absoluten Ausreizen des noch Machbaren, besonders durch die Sopranistin Sarah Maria Sun. Sie und ihr kongenialer Partner Holger Falk wechseln zwischen den Rollen, Sun ist Lucretia (Benjamin Britten) und Lulu (Alban Berg) an einem Abend, Holger Falk singt gleich mehrere Rollen in einer Arie, beide gehen an die Grenzen ihrer Stimmen. Eine Explosion an Emotion und Musikalität.

Um sie herum wimmelt und wummert es, die restlichen Mitglieder der Mannschaft stellen keine reinen Statisten dar, sondern begleiten den Weg des Paares, OrchestermusikerInnen werden gleichzeitig mit diesen zu Schauspielern und Tänzern – es ist alles möglich. Und manches, so scheint es, ist in der Regie von Jan Lauwers (Needcompany) spontan und zufällig, zusammengehalten von der Emotion und Spielfreude, die sich vor dem schattenhaften Bühnenbild von Grace Ellen Barkley und deren Installation „Malam/Night“ abspielt.

