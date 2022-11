Eislaufspaß in Reutte trotz Krise garantiert

In Breitenwang und Reutte steht dies außer Diskussion. „Wir fangen noch diese Woche damit an, Eis zu machen“, lässt Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner wissen. Die Eis- und Stocksportarena soll wie in den letzten Jahren wieder geöffnet werden, auch an der Preisschraube werde nicht gedreht. Wie lange die Halle geöffnet bleibe, sei aber noch nicht abschätzbar. Wagner: „Sicher ist derzeit, dass der Betrieb bis 1. Jänner ganz normal läuft. Dann müssen wir schauen, wie sich das mit den neuen Energiekosten entwickelt.“ Dass Breitenwang zu den finanzstarken Gemeinden zähle, tue hier nichts zur Sache. „Ich bin da auf der vorsichtigen Seite. Wir haben noch viel rundherum zu finanzieren, ich denke da gerade an die zahlreichen Gebäude. Das darf man nicht unterschätzen“, sagt Wagner. Der Skilift am Sintenbichl werde hingegen auch heuer ausschließlich Vereinen zur Verfügung stehen. Für den Publikumslauf bleibt der kleine Bügellift geschlossen.